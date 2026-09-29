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ACIDENTE

Carro bate em canaleta e capota na Tamoios em Paraibuna

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Carro capotou no km 80 da Tamoios
Carro capotou no km 80 da Tamoios

O capotamento de um veículo foi registrado no km 80 da Rodovia dos Tamoios (SP-99), em Paraibuna. De acordo com a Artesp, por volta das 3h10 desta terça-feira (29), o motorista trafegava pela faixa 1, no sentido sul, quando perdeu o controle do carro, bateu na canaleta de drenagem e capotou.

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O veículo, um Volkswagen CrossFox, foi removido por volta das 4h08. O acostamento e a faixa 2 ficaram interditados durante o atendimento da ocorrência.

O motorista saiu ileso.

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