Na terceira participação no Rally Dakar, o piloto joseense André Azevedo enfrentou uma situação inédita até então: uma forte tempestade de areia no deserto do Mali. Com ventos que ultrapassavam 120 km/h, a tempestade apagou as referências visuais usadas pelos competidores para seguir a rota e reduziu drasticamente o ritmo da prova.
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Depois de cerca de duas horas e meia, a tempestade passou, mas os rastros deixados pelos pilotos que estavam à frente haviam desaparecido. Sozinho na etapa e ainda sem tanta experiência, André passou horas tentando encontrar sinais de outros competidores, como a poeira levantada por carros e caminhões ou a localização do acampamento.
Sem encontrar qualquer evidência do caminho, o piloto conta que sentiu medo e uma forte sensação de estar perdido no deserto. Com água e mantimentos para alguns dias e uma radiobaliza para pedir socorro, André relembra o momento em que fez uma oração e se preparou para passar a noite esperando por um possível resgate.
André Azevedo foi o entrevistado do quadro “Que História?”, de OVALE Cast, apresentado pela comunicóloga e produtora Mayara Silva.