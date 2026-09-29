Na terceira participação no Rally Dakar, o piloto joseense André Azevedo enfrentou uma situação inédita até então: uma forte tempestade de areia no deserto do Mali. Com ventos que ultrapassavam 120 km/h, a tempestade apagou as referências visuais usadas pelos competidores para seguir a rota e reduziu drasticamente o ritmo da prova.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Depois de cerca de duas horas e meia, a tempestade passou, mas os rastros deixados pelos pilotos que estavam à frente haviam desaparecido. Sozinho na etapa e ainda sem tanta experiência, André passou horas tentando encontrar sinais de outros competidores, como a poeira levantada por carros e caminhões ou a localização do acampamento.