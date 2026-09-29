O Cimeb (Conselho Interdenominacional dos Ministros Evangélicos do Brasil), criado pelo pastor Silas Malafaia, divulgou uma nota em que acusa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seus apoiadores de utilizarem uma fake news para atacar o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. Segundo a entidade, a repercussão da informação teria como objetivo provocar um conflito entre católicos e evangélicos.

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A polêmica envolve uma publicação que atribui a Flávio Bolsonaro a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil e acabar com o feriado de 12 de outubro. O candidato nega defender a medida. A proposta, na realidade, foi apresentada em 2007 pelo então deputado federal Victório Galli (PMDB-MT), quando Flávio ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro.