Motoristas devem ficar atentos aos bloqueios na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A RioSP comunicou a realização de obras de ampliação da rodovia que exigem a interdição de trechos até 9 de outubro.

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A faixa 1 da pista marginal Sul, na altura do km 144,300, ficará interditada até 9 de outubro em tempo integral. Já a faixa 2 será bloqueada das 22h às 5h.Durante o dia, o trecho terá duas faixas de circulação.