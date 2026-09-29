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MOBILIDADE

Dutra passa por ampliação e tem interdição de faixa em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/RioSP
Rodovia Presidente Dutra passa por obras de ampliação
Rodovia Presidente Dutra passa por obras de ampliação

Motoristas devem ficar atentos aos bloqueios na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A RioSP comunicou a realização de obras de ampliação da rodovia que exigem a interdição de trechos até 9 de outubro.

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A faixa 1 da pista marginal Sul, na altura do km 144,300, ficará interditada até 9 de outubro em tempo integral. Já a faixa 2 será bloqueada das 22h às 5h.Durante o dia, o trecho terá duas faixas de circulação.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção no km 143+800, onde ocorre a transição da pista expressa para a marginal.

Quem precisar acessar a saída antes da área em obras deve utilizar a saída do km 143, no sentido Vila Industrial, em direção ao bairro Vista Verde.

A RioSP recomenda que os motoristas respeitem a sinalização e reduzam a velocidade ao trafegar pelo trecho em obras.

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