Um ex-policial militar foi preso no domingo (27) em Caraguatatuba, no Litoral Norte, suspeito de matar um homem a tiros em Boiçucanga, distrito de São Sebastião. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi deixada no pronto-socorro da região durante a madrugada, com uma perfuração no peito provocada por disparo de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos.
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De acordo com a PM, inicialmente não foram encontradas testemunhas que pudessem esclarecer as circunstâncias do crime. Durante as diligências, porém, o ex-policial passou a ser apontado como suspeito. A vítima foi identificada pela polícia como um homem conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas na Costa Sul de São Sebastião.
Por volta das 13h40, policiais do Comando Força Patrulha localizaram o ex-PM nas proximidades do terminal rodoviário de Caraguatatuba. Ele carregava uma sacola e uma mochila. Conforme o registro policial, durante a abordagem, o suspeito confessou ter efetuado os disparos e alegou ter agido em legítima defesa. Ele entregou aos policiais um revólver calibre .38, que teria sido utilizado no crime. A arma estava com três munições intactas.
O suspeito foi levado ao Distrito Policial de Caraguatatuba sem o uso de algemas, segundo a PM. Na mochila, os policiais encontraram ainda 49 munições calibre .38, uma embalagem vazia de munição, 4,45 gramas de ecstasy e um celular. Também foi localizada a antiga identidade funcional do ex-policial, que foi entregue à autoridade policial.
Durante a ocorrência, os policiais também encontraram um jabuti-piranga dentro da sacola. Por se tratar de um animal silvestre da fauna brasileira, foi registrada uma infração ambiental. O jabuti ficou sob os cuidados da Polícia Ambiental e deverá ser encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Lorena.
A ocorrência foi apresentada ao delegado. O ex-policial passou a ser investigado pelo homicídio e pelos demais fatos registrados na ocorrência. Segundo a PM, ele seria submetido a audiência de custódia, quando seria analisada a situação de sua prisão, respeitadas as garantias legais previstas.