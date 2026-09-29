Um ex-policial militar foi preso no domingo (27) em Caraguatatuba, no Litoral Norte, suspeito de matar um homem a tiros em Boiçucanga, distrito de São Sebastião. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi deixada no pronto-socorro da região durante a madrugada, com uma perfuração no peito provocada por disparo de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos.

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De acordo com a PM, inicialmente não foram encontradas testemunhas que pudessem esclarecer as circunstâncias do crime. Durante as diligências, porém, o ex-policial passou a ser apontado como suspeito. A vítima foi identificada pela polícia como um homem conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas na Costa Sul de São Sebastião.