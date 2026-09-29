A Prefeitura de Queluz manifestou nesta terça-feira (29) pesar pela morte de Patrícia Sabino de Carvalho Santos, 47 anos, conhecida na cidade como “Paty Tensa”. A notícia gerou manifestações de solidariedade entre familiares, amigos e moradores do município.
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Patrícia era reconhecida pelo trabalho ligado ao esporte e por incentivar a prática de atividades físicas entre mulheres. A causa da morte não foi informada. Ela deixa dois filhos.
Segundo a Prefeitura, que decretou luto oficial de três dias no município, ela se destacava pelo jeito alegre e acolhedor e pela capacidade de reunir pessoas em torno de ações que promoviam saúde, movimento e qualidade de vida.
Professora de educação física e figura emblemática no incentivo à vida saudável na região, Patrícia transformou a rotina de dezenas de moradoras ao liderar projetos esportivos municipais focados no bem-estar e na convivência.
Atuante em modalidades como zumba, aulas de dança e treinamento funcional, a educadora era reconhecida pelo entusiasmo e pela capacidade de motivar mulheres de todas as idades a levarem uma vida mais ativa. Sua trajetória ficou marcada por utilizar o esporte como uma ferramenta de acolhimento e fortalecimento da comunidade local.
'Paty tinha o dom de reunir pessoas'
Em nota, a administração municipal ressaltou que o legado deixado por Patrícia permanecerá na memória das pessoas que conviveram com ela. O município também destacou a energia e a alegria que marcaram sua trajetória.
“Com seu jeito alegre, divertido e acolhedor, Paty tinha o dom de reunir pessoas e transformar o exercício físico em momentos de alegria, amizade e convivência. Ao longo de sua trajetória, arrastou muitas mulheres consigo, ajudando a construir uma rotina mais saudável e ativa para tantas delas", diz a nota.
A notícia do falecimento causou comoção entre alunos, amigos e moradores da cidade, que usaram as redes sociais para prestar homenagens e relembrar momentos marcantes ao lado da educadora. A prefeitura encerrou o comunicado prestando solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.
A Prefeitura de Queluz prestou solidariedade aos familiares e amigos e à comunidade neste momento de luto.