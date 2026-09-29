A Prefeitura de Queluz manifestou nesta terça-feira (29) pesar pela morte de Patrícia Sabino de Carvalho Santos, 47 anos, conhecida na cidade como “Paty Tensa”. A notícia gerou manifestações de solidariedade entre familiares, amigos e moradores do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Patrícia era reconhecida pelo trabalho ligado ao esporte e por incentivar a prática de atividades físicas entre mulheres. A causa da morte não foi informada. Ela deixa dois filhos.