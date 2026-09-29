Um acidente envolvendo três carros e um caminhão deixou vítima ferida e interditou a faixa da esquerda da pista expressa da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (29), por volta das 9h50.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o engavetamento aconteceu na altura do km 140, no sentido São Paulo. Uma equipe da corporação foi enviada ao local para atender a ocorrência e sinalizar a área.