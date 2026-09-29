Um acidente envolvendo três carros e um caminhão deixou vítima ferida e interditou a faixa da esquerda da pista expressa da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (29), por volta das 9h50.
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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o engavetamento aconteceu na altura do km 140, no sentido São Paulo. Uma equipe da corporação foi enviada ao local para atender a ocorrência e sinalizar a área.
A faixa da esquerda permaneceu interditada para o atendimento do acidente. A PRF informou que uma vítima com ferimentos leves foi encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila industrial.
Às 11h10, a PRF informou que as pistas foram liberadas para o tráfego. O congestionamento passou de 6 km no trecho.
Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção devido à presença das equipes de atendimento e dos veículos envolvidos na ocorrência.