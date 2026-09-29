Quatro homens procurados pela Justiça foram capturados pela Polícia Militar em São José dos Campos em ações realizadas na segunda-feira (28). As ocorrências foram registradas nos bairros Jardim América, Campos de São José, Jardim São Vicente e Campo dos Alemães.

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A primeira captura ocorreu por volta das 7h, no Jardim América. Um homem de 28 anos foi abordado e, após consulta aos sistemas, os policiais constataram que havia um mandado de prisão civil em aberto contra ele.