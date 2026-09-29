Quatro homens procurados pela Justiça foram capturados pela Polícia Militar em São José dos Campos em ações realizadas na segunda-feira (28). As ocorrências foram registradas nos bairros Jardim América, Campos de São José, Jardim São Vicente e Campo dos Alemães.
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A primeira captura ocorreu por volta das 7h, no Jardim América. Um homem de 28 anos foi abordado e, após consulta aos sistemas, os policiais constataram que havia um mandado de prisão civil em aberto contra ele.
Às 10h, outro procurado, de 31 anos, foi localizado no bairro Campos de São José. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas.
Meia hora depois, uma equipe foi até o Jardim São Vicente após receber uma denúncia sobre a presença de um homem procurado no endereço. Ele era procurado pelos crimes de homicídio e roubo.
A quarta captura ocorreu por volta das 22h, durante patrulhamento pelo Campo dos Alemães. Os policiais abordaram um veículo com dois ocupantes e constataram, após consulta aos sistemas, que o motorista era procurado pela Justiça pelos crimes de furto e receptação.
Em todas as ocorrências, os homens foram conduzidos às unidades de Polícia Judiciária e permaneceram presos.