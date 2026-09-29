29 de setembro de 2026
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Bandidos armados furtam mais de R$ 50 mil de salão em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Câmera de segurança flagra bandido dentro do salão em Taubaté
Câmera de segurança flagra bandido dentro do salão em Taubaté

Um salão especializado em mega hair foi alvo de um furto durante a madrugada desta terça-feira (29), em Taubaté. Segundo a proprietária, Karlla Alves, dois homens armados invadiram o estabelecimento por volta das 3h e levaram mais de R$ 50 mil em produtos.

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De acordo com Karlla, os criminosos chegaram ao local em um Volkswagen Fox e utilizaram um pé de cabra para arrombar a entrada do salão, localizado na rua Silva Jardim. Os suspeitos teriam levado praticamente todo o estoque utilizado para o funcionamento do estabelecimento.

A proprietária contou que estava dormindo no andar de cima do imóvel com duas crianças e a filha quando o crime aconteceu. “Eles chegaram em um Fox e, com um pé de cabra, invadiram o salão e levaram absolutamente tudo que tínhamos para trabalhar”, relatou.

Por causa dos prejuízos, o salão deverá permanecer fechado durante aproximadamente uma semana. O período será utilizado para contabilizar os produtos levados e avaliar os danos provocados pela invasão. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.

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