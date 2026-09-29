Um salão especializado em mega hair foi alvo de um furto durante a madrugada desta terça-feira (29), em Taubaté. Segundo a proprietária, Karlla Alves, dois homens armados invadiram o estabelecimento por volta das 3h e levaram mais de R$ 50 mil em produtos.
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De acordo com Karlla, os criminosos chegaram ao local em um Volkswagen Fox e utilizaram um pé de cabra para arrombar a entrada do salão, localizado na rua Silva Jardim. Os suspeitos teriam levado praticamente todo o estoque utilizado para o funcionamento do estabelecimento.
A proprietária contou que estava dormindo no andar de cima do imóvel com duas crianças e a filha quando o crime aconteceu. “Eles chegaram em um Fox e, com um pé de cabra, invadiram o salão e levaram absolutamente tudo que tínhamos para trabalhar”, relatou.
Por causa dos prejuízos, o salão deverá permanecer fechado durante aproximadamente uma semana. O período será utilizado para contabilizar os produtos levados e avaliar os danos provocados pela invasão. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.