Um salão especializado em mega hair foi alvo de um furto durante a madrugada desta terça-feira (29), em Taubaté. Segundo a proprietária, Karlla Alves, dois homens armados invadiram o estabelecimento por volta das 3h e levaram mais de R$ 50 mil em produtos.

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De acordo com Karlla, os criminosos chegaram ao local em um Volkswagen Fox e utilizaram um pé de cabra para arrombar a entrada do salão, localizado na rua Silva Jardim. Os suspeitos teriam levado praticamente todo o estoque utilizado para o funcionamento do estabelecimento.