Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas durante um patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal) no Parque Linear, no bairro Parque Urupês, em Taubaté.
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Durante a ronda, os agentes viram o suspeito entregando algo a um motociclista. Ao perceber a presença da equipe, o motorista fugiu. Na abordagem, foram encontradas com o homem 15 porções que aparentavam ser crack, três porções de maconha e 15 pinos aparentando ser cocaína.
Segundo a GCM, ele confessou que comercializava entorpecentes e indicou aos agentes outro local onde havia mais drogas escondidas. O material foi localizado em um caminhão estacionado na via.
Ao todo, foram apreendidas 99 pedras de crack, 75 pinos de cocaína, 11 porções de haxixe e três porções de maconha.
Ele foi levado à delegacia e permaneceu preso, à disposição da Justiça.