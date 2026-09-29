29 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Guarda Civil prende homem de 27 anos por tráfico em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Homem foi preso no Parque Linear
Homem foi preso no Parque Linear

Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas durante um patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal) no Parque Linear, no bairro Parque Urupês, em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a ronda, os agentes viram o suspeito entregando algo a um motociclista. Ao perceber a presença da equipe, o motorista fugiu. Na abordagem, foram encontradas com o homem 15 porções que aparentavam ser crack, três porções de maconha e 15 pinos aparentando ser cocaína.

Segundo a GCM, ele confessou que comercializava  entorpecentes e indicou aos agentes outro local onde havia mais drogas escondidas. O material foi localizado em um caminhão estacionado na via.

Ao todo, foram apreendidas 99 pedras de crack, 75 pinos de cocaína, 11 porções de haxixe e três porções de maconha.

Ele foi levado à delegacia e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários