Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta da meia-noite de segunda-feira (28).

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Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e localizaram dois revólveres Taurus, calibre .38.