29 de setembro de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso com duas armas no Campo dos Alemães, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Armas apreendidas em São José dos Campos
Armas apreendidas em São José dos Campos

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta da meia-noite de segunda-feira (28).

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Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e localizaram dois revólveres Taurus, calibre .38.

Uma das armas estava com cinco munições intactas e três deflagradas. A outra tinha a numeração suprimida, além de três munições intactas e uma deflagrada.

O homem foi conduzido ao Plantão de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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