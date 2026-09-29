29 de setembro de 2026
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URGENTE: Carreta é atingida por incêndio em avenida de Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Repridução
Fogo atingiu a cabine do veículo
Fogo atingiu a cabine do veículo

Uma carreta foi atingida por um incêndio na manhã desta terça-feira (29) em Jacareí. O fogo atingiu a cabine (cavalo mecânico) do veículo. Não há informações oficiais sobre feridos e nem as causas do fogo.

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O veículo foi atingido pelas chamas na Avenida das Letras, no Loteamento Villa Branca, em Jacareí, provocando uma imensa coluna de fumaça preta e assustando moradores e motoristas.

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atender a ocorrência.

* Matéria em atualização

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