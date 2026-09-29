29 de setembro de 2026
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DESPEDIDA

Adeus, Cidinha! Cantora católica morre aos 60 anos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Comunidade católica, fãs, amigos e familiares se despedem de Cidinha
Comunidade católica, fãs, amigos e familiares se despedem de Cidinha

Maria Aparecida de Moraes, conhecida como Cidinha Moraes, de 60 anos, morreu nesta segunda-feira (28), em São José dos Campos.

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Vocalista e uma das fundadoras da banda católica Vida Reluz, Cidinha estava em tratamento contra a hepatite C. Após ser hospitalizada, a cantora mobilizou uma grande corrente de oração entre familiares, amigos e integrantes da comunidade católica.

Nas redes sociais, a banda confirmou a morte e destacou o legado de fé e alegria deixado pela cantora, que dedicou sua voz à divulgação da mensagem do Evangelho por meio da música.

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