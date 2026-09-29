A Casa Severino Ferraz, em São Sebastião, recebe a exposição “Sob o Manto de Maria: fé, devoção e memória de Nossa Senhora das Dores”, que reúne oito mantos utilizados na imagem da santa para revesti-la durante cerimônias religiosas, procissões e outras manifestações de fé popular. A mostra pode ser visitada gratuitamente até 25 de outubro.

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Os mantos estão sob a guarda da Casa do Patrimônio Histórico e fazem parte do acervo da Igreja Matriz de São Sebastião. As peças foram confeccionadas por mulheres da comunidade, entre elas Ana Bittencourt e Olga Gabarite Ribeiro dos Santos, conhecida como Dona Olguinha, e apresentam diferentes cores, tecidos, ornamentos e bordados.