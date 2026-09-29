A Casa Severino Ferraz, em São Sebastião, recebe a exposição “Sob o Manto de Maria: fé, devoção e memória de Nossa Senhora das Dores”, que reúne oito mantos utilizados na imagem da santa para revesti-la durante cerimônias religiosas, procissões e outras manifestações de fé popular. A mostra pode ser visitada gratuitamente até 25 de outubro.
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Os mantos estão sob a guarda da Casa do Patrimônio Histórico e fazem parte do acervo da Igreja Matriz de São Sebastião. As peças foram confeccionadas por mulheres da comunidade, entre elas Ana Bittencourt e Olga Gabarite Ribeiro dos Santos, conhecida como Dona Olguinha, e apresentam diferentes cores, tecidos, ornamentos e bordados.
Além de apresentar as peças, a exposição busca aproximar o público de objetos que fizeram parte, durante décadas, de momentos importantes da religiosidade local. A iniciativa também destaca os acervos religiosos como elementos da memória e do patrimônio cultural do município.
História de Dona Olguinha
Um dos destaques da exposição é a trajetória de Dona Olguinha, caiçara e costureira de São Sebastião que mantém, desde a juventude, uma relação de devoção com Nossa Senhora das Dores.
Aos 15 anos, ela doou uma longa trança de seus cabelos à santa. Os cabelos passaram a integrar a imagem de Nossa Senhora das Dores. Ao longo dos anos, Dona Olguinha também passou a confeccionar e bordar os mantos utilizados pela santa. A tradição continua com a participação de sua filha, Ana Paula Pirani, que também contribui para a preservação desse costume.
Como visitar
A exposição é gratuita, livre para todos os públicos e funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. A Casa Severino Ferraz fica na rua Expedicionários Brasileiros, nº 247, no Centro, em São Sebastião.