Uma mulher de 30 anos foi atingida por três golpes de faca durante uma tentativa de feminicídio na madrugada desta terça-feira (29), em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba. O principal suspeito é o ex-marido da vítima, de 35 anos, que não havia sido localizado pela polícia até o registro da ocorrência.

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Segundo o relato prestado pela mulher à Polícia Civil, o ataque aconteceu dentro da residência onde ela estava com os dois filhos do ex-casal, de 12 e 3 anos. Ela foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Regional de Taubaté, onde permaneceu internada e prestou depoimento por vídeo.