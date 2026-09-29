Um homem foi preso por violência doméstica em Silveiras. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (28), após a Polícia Militar ser acionada pelo telefone 190.

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No local, uma equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) constatou que o suspeito havia agredido a esposa e danificado móveis da residência.