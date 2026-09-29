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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após quebrar móveis e agredir companheira no Vale

Por Da redação | Silveiras
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica em Silveiras. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (28), após a Polícia Militar ser acionada pelo telefone 190.

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No local, uma equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) constatou que o suspeito havia agredido a esposa e danificado móveis da residência.

O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso.

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