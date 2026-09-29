Um homem foi preso em Canas por receptação de uma motocicleta furtada. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (29) após perseguição policial.
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Policiais militares em patrulhamento avistaram o condutor e um garupa em uma motocicleta sem placa, trafegando na contramão pela Avenida Sara Kubitschek, em Cachoeira Paulista. Ao perceber a presença da viatura, o condutor acessou a rodovia Presidente Dutra em alta velocidade, dando início a uma perseguição que durou vários minutos.
Na saída para a cidade de Canas, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu.
A dupla foi abordada e, durante a consulta dos dados do veículo, foi constatado que a motocicleta havia sido furtada no dia anterior, no bairro da Cruz, em Lorena.
Os dois foram conduzidos ao plantão policial, onde um deles permaneceu preso por receptação.