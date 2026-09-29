Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio foi localizado e preso pela Polícia Militar na rua Francisco João Leme, zona norte de São José dos Campos.

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A prisão ocorreu .noite de segunda-feira (28), Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito, que tentou fugir a pé ao perceber a presença da equipe.