Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio foi localizado e preso pela Polícia Militar na rua Francisco João Leme, zona norte de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão ocorreu .noite de segunda-feira (28), Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito, que tentou fugir a pé ao perceber a presença da equipe.
Ele foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a consulta aos sistemas, constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tentativa de homicídio.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.