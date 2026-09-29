29 de setembro de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Homem procurado por tentativa de homicídio é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio foi localizado e preso pela Polícia Militar na rua Francisco João Leme, zona norte de São José dos Campos.

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A prisão ocorreu .noite de segunda-feira (28), Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito, que tentou fugir a pé ao perceber a presença da equipe.

Ele foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a consulta aos sistemas, constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tentativa de homicídio.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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