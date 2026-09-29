A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a passagem de uma frente fria pelo Estado, que deve alterar as condições meteorológicas entre esta terça-feira (29) e quinta-feira (1º). A previsão é de pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em algumas regiões.

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As temperaturas, porém, ainda permanecem elevadas, mantendo a sensação de calor e de abafamento até quinta-feira (1º), quando devem cair de forma acentuada.

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