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PREVISÃO DO TEMPO

Defesa Civil alerta para tempestades e ventos no estado de SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Freepik
Defesa Civil e Inmet alertam para tempestades
Defesa Civil e Inmet alertam para tempestades

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a passagem de uma frente fria pelo Estado, que deve alterar as condições meteorológicas entre esta terça-feira (29) e quinta-feira (1º). A previsão é de pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em algumas regiões.

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As temperaturas, porém, ainda permanecem elevadas, mantendo a sensação de calor e de abafamento até quinta-feira (1º), quando devem cair de forma acentuada.

Aviso Inmet

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) complementa a previsão da Defesa Civil com um aviso de perigo potencial para tempestades, válido para esta quarta-feira (30), das 0h às 23h59.

O alerta prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

No Vale do Paraíba, o alerta reforça a necessidade de atenção, principalmente durante a ocorrência de pancadas mais intensas, que podem provocar alagamentos, enxurradas e queda de galhos e árvores.

Recomendações

Durante as tempestades, a orientação é procurar um local seguro, evitar áreas abertas e não atravessar áreas alagadas, vias, pontes ou córregos com acúmulo de água, seja a pé ou de veículo, além de não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de raios e rajadas de vento, a população deve permanecer protegida e longe de árvores, postes, estruturas metálicas, torres e outros locais que possam oferecer risco.

Em caso de granizo, a recomendação é procurar abrigo, manter portas e janelas fechadas e, se possível, guardar veículos em locais cobertos.

A Defesa Civil também orienta atenção especial a crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Alertas e emergência

A população pode receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil de São Paulo por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199.

Em situações de emergência, os telefones são:

Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193

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