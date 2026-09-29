A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a passagem de uma frente fria pelo Estado, que deve alterar as condições meteorológicas entre esta terça-feira (29) e quinta-feira (1º). A previsão é de pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em algumas regiões.
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As temperaturas, porém, ainda permanecem elevadas, mantendo a sensação de calor e de abafamento até quinta-feira (1º), quando devem cair de forma acentuada.
Aviso Inmet
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) complementa a previsão da Defesa Civil com um aviso de perigo potencial para tempestades, válido para esta quarta-feira (30), das 0h às 23h59.
O alerta prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
No Vale do Paraíba, o alerta reforça a necessidade de atenção, principalmente durante a ocorrência de pancadas mais intensas, que podem provocar alagamentos, enxurradas e queda de galhos e árvores.
Recomendações
Durante as tempestades, a orientação é procurar um local seguro, evitar áreas abertas e não atravessar áreas alagadas, vias, pontes ou córregos com acúmulo de água, seja a pé ou de veículo, além de não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de raios e rajadas de vento, a população deve permanecer protegida e longe de árvores, postes, estruturas metálicas, torres e outros locais que possam oferecer risco.
Em caso de granizo, a recomendação é procurar abrigo, manter portas e janelas fechadas e, se possível, guardar veículos em locais cobertos.
A Defesa Civil também orienta atenção especial a crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Alertas e emergência
A população pode receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil de São Paulo por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199.
Em situações de emergência, os telefones são:
Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193