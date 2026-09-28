Um casal foi preso por tráfico internacional de drogas durante a fiscalização de um ônibus neste domingo (27). A abordagem ocorreu durante uma operação da Polícia Militar.
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O caso aconteceu na região do Brás, no centro de São Paulo. Os policiais encontraram uma garrafa térmica com 20 cápsulas de cocaína durante a fiscalização do coletivo.
Segundo a Polícia Militar, a garrafa pertencia à mulher. Durante a abordagem, ela e o companheiro afirmaram que transportavam drogas e disseram ter ingerido, juntos, mais de 100 cápsulas de cocaína.
De acordo com o relato apresentado aos policiais, o casal teria buscado a droga em Cochabamba, na Bolívia, e receberia R$ 1,5 mil cada pelo transporte. A prática é conhecida como transporte de drogas por "mulas".
Casal foi levado para atendimento médico
Após a abordagem, os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Ipiranga, onde permaneceram sob atendimento médico e escolta policial para a eliminação das cápsulas ingeridas.
A substância apreendida foi encaminhada para perícia da Polícia Federal, que confirmou se tratar de cocaína.
A prisão por tráfico internacional de drogas foi mantida, e o casal permaneceu sob escolta no hospital e à disposição da Justiça.