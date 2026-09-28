Um casal foi preso por tráfico internacional de drogas durante a fiscalização de um ônibus neste domingo (27). A abordagem ocorreu durante uma operação da Polícia Militar.

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O caso aconteceu na região do Brás, no centro de São Paulo. Os policiais encontraram uma garrafa térmica com 20 cápsulas de cocaína durante a fiscalização do coletivo.