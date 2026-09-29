Uma funcionária de uma escola estadual foi agredida por uma estudante dentro da unidade de ensino na última sexta-feira (25). Imagens registraram o momento em que a aluna derruba a vítima e desfere vários golpes contra ela. Veja aqui o vídeo.

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O caso aconteceu na Escola Estadual Menésio Candido Gomes, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. No vídeo, estudantes aparecem enfileirados na porta de uma sala de aula quando a adolescente avança pelo corredor em direção à funcionária.