Uma funcionária de uma escola estadual foi agredida por uma estudante dentro da unidade de ensino na última sexta-feira (25). Imagens registraram o momento em que a aluna derruba a vítima e desfere vários golpes contra ela. Veja aqui o vídeo.
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O caso aconteceu na Escola Estadual Menésio Candido Gomes, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. No vídeo, estudantes aparecem enfileirados na porta de uma sala de aula quando a adolescente avança pelo corredor em direção à funcionária.
A estudante derruba a mulher no chão e passa a atingi-la com socos e chutes, inclusive na região da cabeça. As imagens foram obtidas pelo portal Metrópoles.
Após a agressão, a funcionária recebeu atendimento médico em um hospital da região. Segundo a Unidade Regional de Ensino de Itaquaquecetuba, ela recebeu alta e se recupera em casa.
A vítima também foi encaminhada para atendimento psicológico por meio do programa Psicólogo nas Escolas, voltado ao suporte aos profissionais da rede estadual de ensino.
Escola acompanha caso
Os responsáveis pela estudante foram convocados pela unidade de ensino para serem informados sobre as medidas disciplinares cabíveis.
A escola também disponibilizou acompanhamento psicológico para a aluna. O caso passou ainda a ser acompanhado pela equipe regional do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP).
As medidas adotadas têm como objetivo acompanhar tanto a funcionária agredida quanto a estudante envolvida na ocorrência.