Um homem de 23 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (28) em uma área de acesso às margens do Rio Paraguai. O corpo estava em um trieiro próximo ao local conhecido como “Aluguel de Barcos Canoas”.

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A ocorrência foi registrada na região do EMPA, em Cáceres, a cerca de 220 quilômetros de Cuiabá. A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h23 após a informação de que um veículo havia sido incendiado nas proximidades.