Um homem de 23 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (28) em uma área de acesso às margens do Rio Paraguai. O corpo estava em um trieiro próximo ao local conhecido como “Aluguel de Barcos Canoas”.
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A ocorrência foi registrada na região do EMPA, em Cáceres, a cerca de 220 quilômetros de Cuiabá. A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h23 após a informação de que um veículo havia sido incendiado nas proximidades.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um Fiat Uno completamente queimado na entrada do acesso. Durante as buscas pela região, os militares localizaram o corpo do jovem já sem sinais vitais, próximo ao rio.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima apresentava um ferimento na cabeça e havia grande quantidade de sangue espalhada pelo corpo e pelo local. O homem também estava com os pés amarrados e as mãos presas para trás.
No momento em que foi encontrado, ele vestia uma bermuda azul-clara, com listras finas, e uma camiseta polo listrada nas cores cinza, bordô e branco. A vítima tinha entre 1,70 metro e 1,80 metro de altura, cavanhaque e pele parda.
Inicialmente, os policiais não conseguiram identificar o homem. Posteriormente, equipes da Polícia Civil identificaram a vítima como A. P. R., de 23 anos.
Polícia investiga circunstâncias da morte
As condições em que o corpo foi localizado levantaram a possibilidade de que o jovem tenha sido morto em uma ação criminosa. O boletim de ocorrência aponta indícios compatíveis com uma possível execução, mas a hipótese ainda depende da investigação.
Não foi possível determinar inicialmente se o ferimento na cabeça havia sido causado por um disparo de arma de fogo ou por outro objeto. A perícia deverá auxiliar na identificação da causa da morte.
A Polícia Militar isolou e preservou os locais onde o corpo e o veículo incendiado foram encontrados. Equipes da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) e da Polícia Civil realizaram os procedimentos de perícia.
Depois dos trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais. Até aquele momento, uma consulta feita pelos policiais não havia apontado registros de passagens criminais em nome da vítima.
O caso foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado à Polícia Civil, responsável por investigar as circunstâncias da morte e tentar identificar os responsáveis. Até a publicação, nenhum suspeito havia sido localizado.