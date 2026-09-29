Uma mulher de 50 anos foi morta a tiros dentro do quarto de um hotel na tarde desta segunda-feira (28). A vítima, identificada pelas iniciais N. S., não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local pelo Corpo de Bombeiros. O autor dos disparos invadiu o cômodo pela janela e disparou cerca de quatro vezes antes de fugir.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na Rua José Linhares, no bairro Jardim Cidade Nova, no município de Cáceres (MT). Pouco tempo após o homicídio, o suspeito, identificado como R. S. P., de 62 anos, apresentou-se espontaneamente na delegacia da cidade. Ele é policial civil aposentado e reside no bairro Jardim das Oliveiras.

Ameaça de bomba e acionamento do Bope