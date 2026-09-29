Uma mulher de 50 anos foi morta a tiros dentro do quarto de um hotel na tarde desta segunda-feira (28). A vítima, identificada pelas iniciais N. S., não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local pelo Corpo de Bombeiros. O autor dos disparos invadiu o cômodo pela janela e disparou cerca de quatro vezes antes de fugir.
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O crime ocorreu na Rua José Linhares, no bairro Jardim Cidade Nova, no município de Cáceres (MT). Pouco tempo após o homicídio, o suspeito, identificado como R. S. P., de 62 anos, apresentou-se espontaneamente na delegacia da cidade. Ele é policial civil aposentado e reside no bairro Jardim das Oliveiras.
Ameaça de bomba e acionamento do Bope
Durante o atendimento da ocorrência e a preservação do local pelas equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar, uma funcionária do hotel entregou aos agentes o telemóvel da vítima. Entre as últimas mensagens recebidas, havia um alerta enviado pelo suspeito a avisar para a mulher ter cuidado ao ligar o seu veículo, pois poderia haver um artefato explosivo instalado no automóvel.
Perante a ameaça contida no texto, a Polícia Militar isolou imediatamente a área em redor do carro e restringiu o acesso ao local. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para realizar uma varredura técnica de segurança no veículo.
Investigação e perícia
A Perícia Oficial e Identificação Técnica e a Polícia Civil compareceram ao estabelecimento para realizar os procedimentos de recolha de provas e periciação do local. Segundo o boletim de ocorrência, nem a vítima nem o suspeito possuíam antecedentes criminais.
O caso foi registado na Delegacia de Polícia Civil local, que prossegue com as investigações para apurar a motivação do crime, a dinâmica exata dos factos e confirmar a eventual existência de explosivos.