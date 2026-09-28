A Polícia Civil de Lorena apura as circunstâncias da morte de Wesley, de 20 anos, morador do bairro Olaria, em Cruzeiro. O caso aconteceu no domingo (28) e foi registrado inicialmente como morte suspeita.

Após a ocorrência, o corpo do jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cruzeiro, onde passará por exames que poderão ajudar a esclarecer a causa da morte.

Até o momento, a polícia não divulgou informações detalhadas sobre o que teria acontecido antes do óbito. Também não há confirmação oficial sobre possíveis sinais de violência.