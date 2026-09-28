28 de setembro de 2026
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MORTE

Polícia Civil investiga morte de jovem de 20 anos no Vale

Por Leandro Vaz | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Wesley morreu em Cruzeiro
Wesley morreu em Cruzeiro

A Polícia Civil de Lorena apura as circunstâncias da morte de Wesley, de 20 anos, morador do bairro Olaria, em Cruzeiro. O caso aconteceu no domingo (28) e foi registrado inicialmente como morte suspeita.

Após a ocorrência, o corpo do jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cruzeiro, onde passará por exames que poderão ajudar a esclarecer a causa da morte.

Até o momento, a polícia não divulgou informações detalhadas sobre o que teria acontecido antes do óbito. Também não há confirmação oficial sobre possíveis sinais de violência.

A investigação deve reunir depoimentos, informações sobre o local da ocorrência e os resultados dos exames periciais. Esses elementos serão analisados pela Polícia Civil para determinar as circunstâncias da morte.

A causa do óbito deverá ser confirmada após a conclusão dos procedimentos médico-legais. O caso segue em investigação.

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