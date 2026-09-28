O São José voltou de Bauru com um empate em 1 a 1 diante do Noroeste, na tarde deste domingo, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Paulista. Apesar de atuar fora de casa sob forte calor, a avaliação do técnico Wilson Júnior foi bastante positiva quanto ao desempenho do setor tático e à postura da equipe, que agora decide a vaga para a grande final diante do seu torcedor, no Martins Pereira.

Analisando os 90 minutos, o treinador destacou que a Águia do Vale conseguiu impor sua estratégia inicial e controlar boa parte do confronto.

"Acho que a gente fez um primeiro tempo dentro da estratégia que tínhamos, de começar forte, tentar fazer os gols nos primeiros minutos e impor esse sufoco. Num todo, tivemos muito mais fases positivas do que negativas perante um grande adversário. Pelo nosso volume e controle de jogo no primeiro tempo, poderíamos até ter ampliado o placar", avaliou Wilson Júnior.

Opção por Otávio e equilíbrio tático