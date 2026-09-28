O São José voltou de Bauru com um empate em 1 a 1 diante do Noroeste, na tarde deste domingo, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Paulista. Apesar de atuar fora de casa sob forte calor, a avaliação do técnico Wilson Júnior foi bastante positiva quanto ao desempenho do setor tático e à postura da equipe, que agora decide a vaga para a grande final diante do seu torcedor, no Martins Pereira.
Analisando os 90 minutos, o treinador destacou que a Águia do Vale conseguiu impor sua estratégia inicial e controlar boa parte do confronto.
"Acho que a gente fez um primeiro tempo dentro da estratégia que tínhamos, de começar forte, tentar fazer os gols nos primeiros minutos e impor esse sufoco. Num todo, tivemos muito mais fases positivas do que negativas perante um grande adversário. Pelo nosso volume e controle de jogo no primeiro tempo, poderíamos até ter ampliado o placar", avaliou Wilson Júnior.
Opção por Otávio e equilíbrio tático
Uma das novidades na escalação titular foi a entrada do volante Otávio. De acordo com o comandante, a escolha se deu pelo crescimento físico do atleta e pela necessidade de dar mais liberdade criativa aos homens de frente.
"O Otávio vinha crescendo fisicamente. Vimos que ele daria um sentido de marcação maior e aquela chegada surpresa à área que é característica dele. Com a entrada dele, sabíamos que o Tomás ganharia mais liberdade e o Vitinho poderia flutuar com mais facilidade. Ele nos deu essa ofensividade e foi muito bem", explicou o técnico.
A partida também ficou marcada por lances polêmicos da arbitragem. Sobre o pênalti assinalado a favor do Noroeste, Wilson Júnior não contestou a decisão do árbitro. No entanto, o treinador demonstrou forte indignação com a anulação de um gol do São José durante o confronto.
"O pênalti foi pênalti. Agora, o gol anulado eu acho um absurdo. É um toque, um giro normal de braço de atacante, não pegou no rosto. Para mim, foi um erro crucial da arbitragem. Mas já foi, não temos que ficar lamentando. É trabalhar para buscarmos a vitória em casa", pontuou.
Convocação para o Martins Pereira
Com a igualdade no placar de ida, quem vencer o confronto da volta garante vaga na decisão da Copa Paulista — um novo empate leva a disputa para os pênaltis. Ciente da importância do fator casa, Wilson Júnior aproveitou para fazer uma convocação direta à torcida joseense para o duelo decisivo em São José dos Campos.
"Quero chamar o torcedor. Precisamos muito do nosso torcedor para fazer realmente do Martins Pereira um alçapão. Criamos uma sinergia muito forte entre torcida e jogadores para conseguir essa classificação. Podem ter certeza de que vamos correr e dar o nosso máximo para colocar o São José na final", finalizou o treinador.
No regulamento, o campeão tem o direito de escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2027. O vice fica com a outra. Desta maneira, se a Águia se classificar para a decisão, ao menos estará de volta ao cenário nacional no ano que vem.