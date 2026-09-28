28 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

VEJA: Vídeo mostra grave acidente entre motos em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vídeo mostra grave acidente entre motos em SJC
Vídeo mostra grave acidente entre motos em SJC

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou pelo menos três pessoas feridas no início da noite desta segunda-feira (28), na Rodovia SP-050, entre São José dos Campos e Monteiro Lobato.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Registros enviados à reportagem mostram os motociclistas caídos na pista enquanto equipes de atendimento trabalhavam no local. O trecho precisou ser bloqueado após a colisão.

A interdição provocou congestionamento nos dois sentidos da rodovia. Equipes de resgate foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas.

Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde dos feridos. As circunstâncias do acidente também não foram esclarecidas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários