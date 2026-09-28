Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou pelo menos três pessoas feridas no início da noite desta segunda-feira (28), na Rodovia SP-050, entre São José dos Campos e Monteiro Lobato.

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Registros enviados à reportagem mostram os motociclistas caídos na pista enquanto equipes de atendimento trabalhavam no local. O trecho precisou ser bloqueado após a colisão.