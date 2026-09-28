Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou pelo menos três pessoas feridas no começo da noite desta segunda-feira (28), na Rodovia SP-050, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato.

Imagens recebidas pela reportagem mostram vítimas caídas na pista e equipes se mobilizando para o atendimento da ocorrência.

Por causa do acidente, o trânsito foi interrompido no trecho, provocando retenção nos dois sentidos da rodovia.