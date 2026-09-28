28 de setembro de 2026
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ACIDENTE

URGENTE: Motos batem de frente em pista de SJC e fecha rodovia

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente com vítimas em São José
Acidente com vítimas em São José

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou pelo menos três pessoas feridas no começo da noite desta segunda-feira (28), na Rodovia SP-050, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato.

Imagens recebidas pela reportagem mostram vítimas caídas na pista e equipes se mobilizando para o atendimento da ocorrência.

Por causa do acidente, o trânsito foi interrompido no trecho, provocando retenção nos dois sentidos da rodovia.

Equipes de resgate foram acionadas para socorrer os feridos. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as 
circunstâncias que provocaram a colisão.

A ocorrência segue em atendimento.

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