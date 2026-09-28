São José dos Campos recebe nesta terça-feira (29) um dos nomes de maior projeção do jornalismo e da literatura brasileira contemporânea. O escritor e jornalista Edney Silvestre é o convidado especial para o lançamento do projeto São José, Cidade Leitora, idealizado pela Academia Joseense de Letras. O evento ocorre às 19h, no Museu Municipal, com entrada gratuita.

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Na mesma noite, o autor será homenageado com a Medalha Cassiano Ricardo. A comenda cultural da Academia leva o nome do célebre escritor joseense e é destinada a personalidades com contribuições relevantes para a cultura e a literatura no país.

Meta de cinco anos para transformar a cidade