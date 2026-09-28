São José dos Campos recebe nesta terça-feira (29) um dos nomes de maior projeção do jornalismo e da literatura brasileira contemporânea. O escritor e jornalista Edney Silvestre é o convidado especial para o lançamento do projeto São José, Cidade Leitora, idealizado pela Academia Joseense de Letras. O evento ocorre às 19h, no Museu Municipal, com entrada gratuita.
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Na mesma noite, o autor será homenageado com a Medalha Cassiano Ricardo. A comenda cultural da Academia leva o nome do célebre escritor joseense e é destinada a personalidades com contribuições relevantes para a cultura e a literatura no país.
Meta de cinco anos para transformar a cidade
A apresentação do projeto marca o início público de uma proposta de longo prazo. Aprovada pela Academia Joseense de Letras em julho, a iniciativa nasceu para incentivar a leitura e a escrita em diferentes espaços da cidade, aproximando a instituição de escolas, bibliotecas, universidades, professores, estudantes, livrarias e do público em geral.
O plano estabelece uma meta de cinco anos para integrar diferentes setores da sociedade em torno do fortalecimento do livro no cotidiano local, com ações descentralizadas por bairros e voltadas a todas as idades. A proposta busca ir além de eventos pontuais, criando oportunidades contínuas de acesso à leitura e formação de novos leitores.
De acordo com a diretoria da Academia Joseense de Letras, a iniciativa visa aproximar o debate literário da população. "Queremos que o livro deixe de aparecer apenas em ocasiões especiais e passe a ocupar a vida cotidiana da cidade, porque formar leitores significa formar pessoas capazes de interpretar o mundo, questioná-lo e imaginar outros caminhos. Receber Edney Silvestre para iniciar esse movimento tem um significado especial: estamos diante de um jornalista que testemunhou a História e de um escritor que soube transformá-la em literatura", destaca a presidência da entidade.
Da grande reportagem ao romance premiado
A trajetória de Edney Silvestre reflete o espírito do projeto. Com uma carreira consolidada na cobertura de grandes fatos internacionais — incluindo os atentados de 11 de setembro de 2001, quando atuava como correspondente —, o jornalista também construiu ampla atuação na difusão do jornalismo cultural e da literatura na televisão.
Na ficção, estreou com o romance “Se Eu Fechar os Olhos Agora” (2009), obra consagrada com o Prêmio Jabuti e o Prêmio São Paulo de Literatura, posteriormente adaptada para minissérie de TV. Sua bibliografia abrange romances, contos, crônicas, entrevistas e livros de reportagem, com títulos como “A Felicidade é Fácil”, “Vidas Provisórias”, “Amores Improváveis”, “Pequenas Vinganças”, “Segredos de um Repórter” e o recente “O Último Van Gogh”, traduzidos e publicados em diversos países.
Em agosto do ano passado, Silvestre foi convidado pela Academia Brasileira de Letras para palestrar sobre a relação entre acontecimentos históricos e narrativas ficcionais, marca de sua obra em que destinos individuais se cruzam com as transformações do Brasil.
SERVIÇO
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Lançamento do projeto "São José, Cidade Leitora" e entrega da Medalha Cassiano Ricardo
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Convidado: Edney Silvestre
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Data: Terça-feira, 29 de setembro
Horário: 19h
Local: Museu Municipal de São José dos Campos
Endereço: Praça Afonso Pena, 29, Centro
Entrada: Gratuita