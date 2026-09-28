Idade: 86 anos

Data de falecimento: 28/09/2026

Velório: Campo das Oliveiras – Jacareí

Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras – Jacareí/SP, em 29/09/2026, às 12h30

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Faustina de Oliveira dos Santos

Idade: 96 anos

Data de falecimento: 28/09/2026

Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo – SJC/SP

Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo – SJC, em 29/09/2026, às 9h

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