28 de setembro de 2026
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Floriano morre aos 86 anos em SJC; veja notas de falecimento

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Floriano morre aos 86 anos em SJC; veja notas de falecimento
Floriano morre aos 86 anos em SJC; veja notas de falecimento

Idade: 86 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Campo das Oliveiras – Jacareí
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras – Jacareí/SP, em 29/09/2026, às 12h30

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Faustina de Oliveira dos Santos

Idade: 96 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo – SJC/SP
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo – SJC, em 29/09/2026, às 9h

Isis Emanuelly Sonnewend Rufino

Idade: 0 anos
Data de falecimento: 26/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, em 29/09/2026, às 8h30

João Luiz Teixeira Pinto

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Urbam, Sala 5, em 28/09/2026, das 17h às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, em 29/09/2026, às 8h

Joana Ferreira Furtado

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, em 28/09/2026, às 16h30

José Geraldo

Idade: 82 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana/SJC, em 28/09/2026, às 16h30

Antonio Adilson Verri

Idade: 84 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC/SP, em 28/09/2026, às 16h

Joaquim Correa

Idade: 95 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Urbam, Sala 3, em 28/09/2026, das 9h30 às 16h
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC, em 28/09/2026, às 16h

José Antonio dos Santos

Idade: 54 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, em 28/09/2026, às 15h

Valter Adriano Fernandes

Idade: 51 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, em 28/09/2026, às 14h

Maria Silva do Amaral

Idade: 82 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana/SJC, em 28/09/2026, às 13h

Irene Vianna Bustamante

Idade: 92 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Urbam, Sala 6, em 28/09/2026, das 0h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, em 28/09/2026, às 10h

Edevaldo Alves Pedrosa

Idade: 45 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Urbam, Sala 5, em 27/09/2026, das 23h às 8h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, em 28/09/2026, às 8h30

Edileuza da Silva

Idade: 57 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Urbam, Sala 2, em 27/09/2026, das 20h às 0h01
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras – Jacareí/SP, em 28/09/2026, às 0h01

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