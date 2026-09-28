Idade: 86 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Campo das Oliveiras – Jacareí
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras – Jacareí/SP, em 29/09/2026, às 12h30
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Faustina de Oliveira dos Santos
Idade: 96 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo – SJC/SP
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo – SJC, em 29/09/2026, às 9h
Isis Emanuelly Sonnewend Rufino
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 26/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, em 29/09/2026, às 8h30
João Luiz Teixeira Pinto
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Urbam, Sala 5, em 28/09/2026, das 17h às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, em 29/09/2026, às 8h
Joana Ferreira Furtado
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, em 28/09/2026, às 16h30
José Geraldo
Idade: 82 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana/SJC, em 28/09/2026, às 16h30
Antonio Adilson Verri
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC/SP, em 28/09/2026, às 16h
Joaquim Correa
Idade: 95 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Urbam, Sala 3, em 28/09/2026, das 9h30 às 16h
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – SJC, em 28/09/2026, às 16h
José Antonio dos Santos
Idade: 54 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, em 28/09/2026, às 15h
Valter Adriano Fernandes
Idade: 51 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, em 28/09/2026, às 14h
Maria Silva do Amaral
Idade: 82 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina – Santana/SJC, em 28/09/2026, às 13h
Irene Vianna Bustamante
Idade: 92 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Urbam, Sala 6, em 28/09/2026, das 0h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek – SJC, em 28/09/2026, às 10h
Edevaldo Alves Pedrosa
Idade: 45 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Urbam, Sala 5, em 27/09/2026, das 23h às 8h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – SJC, em 28/09/2026, às 8h30
Edileuza da Silva
Idade: 57 anos
Data de falecimento: 27/09/2026
Velório: Urbam, Sala 2, em 27/09/2026, das 20h às 0h01
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras – Jacareí/SP, em 28/09/2026, às 0h01