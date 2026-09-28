28 de setembro de 2026
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TRÂNSITO

SJC: Carreta-tanque provoca caos na volta para casa na zona leste

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caminhão-tanque causa caos em São José
Caminhão-tanque causa caos em São José

Uma carreta-tanque teria apresentado uma pane no começo da noite desta segunda-feira (28) ao cruzar a Avenida Tancredo Neves, na altura do bairro Vista Verde, em São José dos Campos. O incidente provocou um congestionamento de grandes proporções em vias da região leste da cidade.

De acordo com imagens recebidas pela reportagem, o veículo ficou imobilizado na avenida, comprometendo o fluxo de trânsito e provocando reflexos em outras vias importantes da região.

Aplicativos de trânsito apontavam lentidão intensa não apenas na Avenida Tancredo Neves, mas também na Avenida Pedro Friggi, onde o tráfego estava praticamente parado no sentido Dutra–Novo Horizonte.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado a pane na carreta, nem previsão para a normalização do trânsito.

O trecho é uma das principais ligações viárias da região com a Refinaria Henrique Lage, a Revap, e recebe diariamente grande fluxo de veículos pesados.

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