Uma carreta-tanque teria apresentado uma pane no começo da noite desta segunda-feira (28) ao cruzar a Avenida Tancredo Neves, na altura do bairro Vista Verde, em São José dos Campos. O incidente provocou um congestionamento de grandes proporções em vias da região leste da cidade.
De acordo com imagens recebidas pela reportagem, o veículo ficou imobilizado na avenida, comprometendo o fluxo de trânsito e provocando reflexos em outras vias importantes da região.
Aplicativos de trânsito apontavam lentidão intensa não apenas na Avenida Tancredo Neves, mas também na Avenida Pedro Friggi, onde o tráfego estava praticamente parado no sentido Dutra–Novo Horizonte.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado a pane na carreta, nem previsão para a normalização do trânsito.
O trecho é uma das principais ligações viárias da região com a Refinaria Henrique Lage, a Revap, e recebe diariamente grande fluxo de veículos pesados.