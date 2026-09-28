Uma carreta-tanque teria apresentado uma pane no começo da noite desta segunda-feira (28) ao cruzar a Avenida Tancredo Neves, na altura do bairro Vista Verde, em São José dos Campos. O incidente provocou um congestionamento de grandes proporções em vias da região leste da cidade.

De acordo com imagens recebidas pela reportagem, o veículo ficou imobilizado na avenida, comprometendo o fluxo de trânsito e provocando reflexos em outras vias importantes da região.

Aplicativos de trânsito apontavam lentidão intensa não apenas na Avenida Tancredo Neves, mas também na Avenida Pedro Friggi, onde o tráfego estava praticamente parado no sentido Dutra–Novo Horizonte.