Dois postos de combustíveis foram alvo de ocorrências policiais em Taubaté após uma operação integrada identificar que os estabelecimentos estariam funcionando mesmo depois de terem sido interditados administrativamente.

A fiscalização foi realizada por equipes da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Técnico-Científica.

Segundo a Polícia Civil, durante a operação foram encontrados indícios de rompimento de lacres e de violação de selos oficiais instalados nos estabelecimentos para assegurar o cumprimento das interdições.