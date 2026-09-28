28 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Postos lacrados são reabertos e são investigados em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Postos são alvos de investigação
Postos são alvos de investigação

Dois postos de combustíveis foram alvo de ocorrências policiais em Taubaté após uma operação integrada identificar que os estabelecimentos estariam funcionando mesmo depois de terem sido interditados administrativamente.

A fiscalização foi realizada por equipes da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Técnico-Científica.

Segundo a Polícia Civil, durante a operação foram encontrados indícios de rompimento de lacres e de violação de selos oficiais instalados nos estabelecimentos para assegurar o cumprimento das interdições.

Os casos foram registrados pelo 3º DP (Distrito Policial) de Taubaté, com apoio do 2º DP.

Ainda de acordo com a polícia, depoimentos e declarações foram colhidos durante a fiscalização. As informações levantadas preliminarmente indicam que os estabelecimentos teriam retomado as atividades após orientações recebidas por responsáveis ligados à administração dos locais. As circunstâncias, porém, ainda estão sendo investigadas.

As ocorrências foram registradas, em tese, pelos crimes de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, e violação de lacre ou selo público, previsto no artigo 336.

O Instituto de Criminalística foi acionado para realizar perícia nos estabelecimentos e verificar possíveis rompimentos dos lacres, além de outros vestígios relacionados ao caso.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil para identificar os responsáveis e esclarecer todas as circunstâncias das irregularidades apontadas durante a operação.

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