Três décadas depois de protagonizar um dos episódios mais controversos da televisão brasileira, Sérgio Von Helder continua ativo nas redes sociais. Aos 67 anos, o ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus aparece em vídeos gravados em casa, nos Estados Unidos, diante de uma estante de livros, e mantém uma rotina de pregações e comentários sobre religião, política, dinheiro e comportamento.
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Em um vídeo publicado em 20 de setembro, ele critica os políticos.
“Agora mesmo, daqui a 15 dias, são as eleições no Brasil. O que os políticos estão vendendo para você? Mentira. Eles estão vendendo para você mentira e você acredita. Eles estão dizendo para você que o Brasil vai ser mais rico que os Estados Unidos em pouco tempo”, afirmou Von Helder, que também criticou pastores evangélicos.
“Os pastores não são diferentes. Eles vendem para você uma mentira de que você vai ser rico, que você vai ser próspero. Então, o que explica que 90% do povo evangélico brasileiro são pobres? Como você explica isso?”, questionou o ex-bispo.
Afastado da Igreja
O nome de Von Helder ficou marcado pelo episódio ocorrido em 12 de outubro de 1995, quando ele chutou e deu socos em uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso exibido pela TV Record.
Na época, o gesto provocou forte reação no país e levou a Igreja Universal a afastá-lo da direção em São Paulo e transferi-lo para os Estados Unidos.
Anos depois, Von Helder deixou a Igreja Universal. A própria instituição afirma que o ex-bispo não faz mais parte de seu ministério.
Pregações nas redes
Em vídeos publicados nas redes sociais neste mês de setembro, Von Helder aparece falando diretamente para a câmera, em um ambiente doméstico, com livros e fotografias ao fundo.
A postura é diferente daquela que o tornou conhecido na década de 1990: em vez de um programa de televisão de alcance nacional, ele utiliza atualmente as redes sociais para divulgar suas pregações.
Um dos principais temas abordados é a relação das pessoas com dinheiro, religião e política.
“O pastor não é dono da sua vida. O político não é dono da sua vida”, afirma Von Helder em um dos vídeos.
Na sequência, ele critica o que considera uma postura de dependência de parte dos fiéis e questiona promessas de prosperidade feitas por líderes religiosos.
“O povo evangélico brasileiro é um povo encabrestado”, diz.
Em outro trecho, o ex-bispo relata uma conversa com um obreiro que teria passado a guardar dinheiro depois de acompanhar suas mensagens.
“Depois que eu comecei a ouvir os seus vídeos, hoje eu tenho tanto guardado. Tô juntando para dar entrada para comprar uma casa”, conta Von Helder, reproduzindo a fala atribuída ao homem.
A preocupação com independência financeira também aparece quando ele fala sobre a própria família.
Von Helder fala sobre a família
Nascido em 29 de março de 1959, Sérgio Von Helder completou 67 anos em 2026.
Em uma das pregações, ele afirma que tem três filhos, mas que atualmente vive apenas com a mulher.
“Eu tenho três filhos. Não moro mais comigo. É só eu e minha mulher. E eu converso com ela sempre, só tem eu e você. Você cuida de mim, eu cuido de você”, relata.
O religioso também relaciona o envelhecimento à necessidade de planejamento financeiro.
“A gente tá trabalhando para não depender de filhos. Eu já estou com 67 anos, minha mulher já tem 68”, afirma no vídeo.
As declarações mostram uma faceta pessoal pouco relacionada à imagem que ficou marcada na memória nacional pelo episódio de 1995: a de um homem que fala sobre envelhecimento, organização financeira e a vida a dois.
Críticas à religião
As pregações também mantêm um tom crítico em relação a determinadas práticas religiosas.
Von Helder questiona líderes que prometem riqueza aos fiéis e aponta uma contradição entre esse discurso e as dificuldades financeiras enfrentadas por algumas igrejas.
“Muitos pastores que estão prometendo para você prosperidade, as igrejas estão endividadas com aluguéis”, afirma.
Em outro momento, ele diz que a fé, sozinha, não seria suficiente para garantir uma mudança de vida e defende que os seguidores estudem e acompanhem o que acontece no mundo.
“Leia, estude, converse, veja o que tá acontecendo no mundo”, aconselha.
A fala representa uma mudança importante no conteúdo público associado ao ex-bispo. Se nos anos 1990 sua exposição nacional esteve diretamente ligada ao confronto com o catolicismo, nos vídeos atuais ele amplia os temas para questões financeiras, políticas e sociais.
O que aconteceu com Sérgio Von Helder?
Após o episódio de 1995, Von Helder foi afastado da direção da Igreja Universal em São Paulo e enviado para os Estados Unidos. Em 1996, chegou a ter prisão preventiva decretada pela Justiça brasileira enquanto estava no exterior.
Em 1997, foi condenado a dois anos e dois meses de prisão por discriminação religiosa e vilipêndio de imagem religiosa, podendo recorrer em liberdade.
Na época, o próprio Von Helder contestou a descrição de que teria chutado a imagem e afirmou que havia usado os pés para demonstrar que se tratava de um objeto de gesso. Em depoimento à Justiça, disse que sua intenção era defender sua interpretação religiosa e “salvar almas”.
O episódio, porém, entrou para a história da televisão brasileira como o “chute na santa”.
Três décadas depois
A controvérsia voltou a ganhar espaço em diferentes momentos. Em outubro de 2022, por exemplo, Von Helder publicou uma transmissão nas redes sociais em que chamou o dia 12 de outubro de “dia da mentira religiosa” e voltou a criticar a Igreja Católica e o Vaticano. Naquele período, também fazia manifestações políticas favoráveis a Jair Bolsonaro e críticas a Luiz Inácio Lula da Silva e ao STF.
Em 2025, uma reportagem da Folha de S.Paulo voltou a abordar o episódio e destacou como a imagem de Von Helder permanece associada à discussão sobre intolerância religiosa no Brasil.
Em 2026, o caso voltou a ser relembrado pela imprensa às vésperas do Dia de Nossa Senhora Aparecida, mostrando que a cena exibida pela televisão em 1995 continua sendo uma referência quando o assunto é o conflito entre diferentes tradições religiosas no país.
Hoje, diante das câmeras de suas redes sociais, Sérgio Von Helder não aparece mais como o bispo que comandava um programa religioso de televisão. Aos 67 anos, fala sobre a própria família, planejamento financeiro, religião, política e os caminhos que, segundo ele, as pessoas deveriam seguir para não depender de líderes ou de terceiros.