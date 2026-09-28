Três décadas depois de protagonizar um dos episódios mais controversos da televisão brasileira, Sérgio Von Helder continua ativo nas redes sociais. Aos 67 anos, o ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus aparece em vídeos gravados em casa, nos Estados Unidos, diante de uma estante de livros, e mantém uma rotina de pregações e comentários sobre religião, política, dinheiro e comportamento.

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Em um vídeo publicado em 20 de setembro, ele critica os políticos.