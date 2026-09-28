Jazigos

A fila de espera para adquirir um jazigo no Cemitério Municipal do Belém, em Taubaté, tem 1.000 pessoas. Dessas, 50 estão aguardando desde 2021. Os dados foram informados pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do suplente Prof. Hédipo Braga (União), que não está mais em exercício.

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Cemitério

A unidade do Belém é o maior cemitério municipal de Taubaté, com 20.000 jazigos arrendados e 2.000 jazigos perpétuos. A cidade tem um segundo cemitério público, no Quiririm.