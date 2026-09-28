O Taubaté já definiu o comandante para a busca pelo tão sonhado acesso no ano que vem. O Alviazul anunciou oficialmente nesta segunda-feira (28) o retorno do técnico Alberto Félix para liderar o time na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2027.

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Velho conhecido da torcida no Joaquinzão, Alberto tem uma história de longa data com o Burro da Central, acumulando identificação tanto à beira do gramado quanto dentro das quatro linhas.

Retrospecto e Histórico no Joaquinzão