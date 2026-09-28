O Taubaté já definiu o comandante para a busca pelo tão sonhado acesso no ano que vem. O Alviazul anunciou oficialmente nesta segunda-feira (28) o retorno do técnico Alberto Félix para liderar o time na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2027.
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Velho conhecido da torcida no Joaquinzão, Alberto tem uma história de longa data com o Burro da Central, acumulando identificação tanto à beira do gramado quanto dentro das quatro linhas.
Retrospecto e Histórico no Joaquinzão
A relação do treinador com o clube vem de longe. Em 1988, Alberto defendeu as cores do Taubaté como jogador, vestindo a camisa alviazul em 31 partidas.
Já na função de treinador, esta será a sua quarta passagem pelo clube. Ao todo, ele soma 25 jogos no comando técnico do Burro da Central. Seu trabalho mais marcante aconteceu em 2025, quando fez uma grande campanha e levou o Taubaté até a semifinal da Série A2, batendo na trave na briga pelo retorno à elite do futebol paulista.
Ficha do Treinador
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Nome: Alberto Félix
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Clube: Esporte Clube Taubaté
Competição: Campeonato Paulista - Série A2 (2027)
Histórico no clube: 31 jogos como jogador (1988) | 25 jogos como treinador (3 passagens anteriores)
Principal feito pelo clube: Semifinalista da Série A2 de 2025
A diretoria e a torcida alviazul apostam na experiência e no conhecimento de casa do treinador para estruturar o planejamento da pré-temporada e buscar o acesso em 2027.