Anistia

O prefeito de São José dos Campos prorrogou por mais um mês o prazo para que os contribuintes com dívidas relacionadas ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) façam a adesão ao programa de anistia de juros e multas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Prazo

Inicialmente, o prazo para adesão acabaria na próxima quarta-feira (30). Com a prorrogação, definida em decreto, o prazo foi ampliado até 31 de outubro. No ato, Anderson alegou que a medida "possibilita que maior número de contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, regularize seus débitos tributários, com reflexos positivos na arrecadação municipal e na redução do contencioso administrativo e judicial".