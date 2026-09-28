Um homem de 27 anos morreu após ser baleado durante uma discussão em um bar em Boiçucanga, em São Sebastião, no Litoral Norte. Rafael Novais dos Santos foi atingido por um disparo no tórax na noite de domingo (27).

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Segundo a Polícia Civil, a confusão teria começado dentro do estabelecimento e continuado na via pública. Rafael foi socorrido por populares e levado ao Hospital de Boiçucanga, mas não resistiu ao ferimento.