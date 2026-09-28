Um homem de 27 anos morreu após ser baleado durante uma discussão em um bar em Boiçucanga, em São Sebastião, no Litoral Norte. Rafael Novais dos Santos foi atingido por um disparo no tórax na noite de domingo (27).
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Segundo a Polícia Civil, a confusão teria começado dentro do estabelecimento e continuado na via pública. Rafael foi socorrido por populares e levado ao Hospital de Boiçucanga, mas não resistiu ao ferimento.
O caso foi registrado como homicídio consumado no 2º Distrito Policial de São Sebastião. No início da ocorrência, os policiais ainda não tinham informações precisas sobre a autoria, o local exato do disparo ou a motivação da discussão.
Suspeito é preso
Após diligências realizadas pelas forças de segurança, um homem de 38 anos foi localizado na rodoviária de Caraguatatuba, no bairro Indaiá. Ele foi preso em flagrante.
Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com a numeração raspada, munições e um celular. Também foi encontrado um jabuti dentro de uma mochila, que acabou sendo encaminhado à Polícia Militar Ambiental.
A ocorrência também registra a apreensão de material descrito no boletim como “Ecstasy”, com peso bruto de 4,45 gramas. O registro informa que ainda não havia laudo toxicológico definitivo sobre o material.
Arma será periciada
Apesar da apreensão do revólver, a Polícia Civil ainda não havia confirmado que a arma foi utilizada no homicídio. O armamento deverá passar por perícia para verificar se existe relação com o disparo que matou Rafael.
A investigação também busca esclarecer a sequência da discussão, identificar testemunhas e determinar a motivação do crime.
A autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado e determinou sua apresentação em audiência de custódia. Até a última atualização do boletim analisado, não havia decisão judicial sobre o pedido.
O homem foi identificado no registro policial como investigado pelo crime. A responsabilização criminal depende do andamento da investigação e de eventual processo judicial, com direito à defesa.