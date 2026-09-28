A Prefeitura de Aparecida abriu concurso público com 21 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para diferentes áreas da administração municipal. As oportunidades contemplam candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 6.946,91.
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As inscrições estão abertas até 26 de outubro de 2026 e devem ser feitas pela internet, no site da banca organizadora Avança SP (acesse aqui). A prova objetiva está prevista para 20 de dezembro, em Aparecida.
Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de cozinha, motorista, pedreiro, cuidador de aluno PcD, bibliotecário, coordenador pedagógico, diretor de escola, engenheiro civil, engenheiro de tráfego, engenheiro elétrico, fiscal tributário, fonoaudiólogo, geólogo, psicólogo e tesoureiro. Também há oportunidade para médico do trabalho, com remuneração de R$ 76,07 por hora.
Salários chegam a quase R$ 7 mil
O maior salário do concurso é para diretor de escola, com vencimento-base de R$ 6.946,91 para jornada de 40 horas semanais. Os cargos de engenheiro civil, engenheiro de tráfego, engenheiro elétrico e geólogo têm salário de R$ 5.162,77.
Também estão entre as maiores remunerações o cargo de coordenador pedagógico, com R$ 4.666,62, e professor II, com R$ 4.040,37. Todos os cargos previstos no edital têm vale-alimentação de R$ 880 e vale-transporte.
Para os cargos de nível fundamental, a taxa de inscrição é de R$ 53. Para ensino médio ou técnico, o valor é de R$ 66. Já as funções que exigem ensino superior têm taxa de R$ 97.
Quem pode pedir isenção
Candidatos que atendem aos critérios previstos no edital podem solicitar a isenção da taxa até 30 de setembro de 2026. O benefício contempla doadores de sangue, doadores de medula óssea inscritos no Redome e pessoas cadastradas no CadÚnico que estejam dentro das condições de renda estabelecidas.
O concurso terá validade de dois anos após a homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos. Nesse período, candidatos aprovados no cadastro reserva poderão ser convocados conforme o surgimento de vagas e a necessidade da administração municipal.
Provas acontecem em dois horários
A prova objetiva será aplicada em dois turnos no dia 20 de dezembro. Parte dos candidatos fará o exame às 9h, enquanto os demais terão prova às 14h30. A divisão permite que uma mesma pessoa faça mais de uma inscrição quando os cargos escolhidos estiverem em horários diferentes.
As provas terão duração de até três horas. A quantidade de questões varia conforme o cargo: funções de nível fundamental terão 40 questões, enquanto os cargos de nível superior terão 50. Algumas funções da área de Educação também terão avaliação de títulos.