A Prefeitura de Aparecida abriu concurso público com 21 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para diferentes áreas da administração municipal. As oportunidades contemplam candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 6.946,91.

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As inscrições estão abertas até 26 de outubro de 2026 e devem ser feitas pela internet, no site da banca organizadora Avança SP (acesse aqui). A prova objetiva está prevista para 20 de dezembro, em Aparecida.