Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (28), em São José dos Campos, suspeita de maus-tratos e abandono de incapaz. Uma criança de 6 anos foi encontrada sozinha e trancada em um cômodo de uma residência na zona sul da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A PM foi acionada por volta das 8h58 para atender uma ocorrência de abandono de criança. Ao chegar ao endereço, os policiais visualizaram o menino debruçado sobre uma janela, no segundo andar de um estabelecimento comercial.
Diante do risco, os policiais acessaram o imóvel pelo telhado de uma casa vizinha e conseguiram chegar até a janela onde a criança estava. O menino foi retirado do local em segurança.
De acordo com a ocorrência, a criança estava trancada em um quarto considerado insalubre. No cômodo, os policiais encontraram garrafas de bebidas alcoólicas, uma vela acesa e um recipiente vazio utilizado para armazenar cocaína.
A avó materna, que seria a responsável legal pela guarda da criança, chegou ao local durante o atendimento. Ela apresentava sinais de embriaguez, comportamento agressivo, odor etílico e falas desconexas. Ainda segundo os policiais, a mulher admitiu que havia deixado o menino sozinho por horas.
A mãe da criança também compareceu ao endereço e informou à equipe que a avó possuía a guarda do filho. Ela relatou ainda que o menino seria frequentemente deixado trancado no quarto.
A criança, que tem transtorno do espectro autista, foi encaminhada ao Conselho Tutelar após o atendimento. As partes envolvidas foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.
A delegada de plantão analisou a ocorrência e ratificou a prisão em flagrante da mulher. Ela permaneceu presa e à disposição da Justiça.