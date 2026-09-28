Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (28), em São José dos Campos, suspeita de maus-tratos e abandono de incapaz. Uma criança de 6 anos foi encontrada sozinha e trancada em um cômodo de uma residência na zona sul da cidade.

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A PM foi acionada por volta das 8h58 para atender uma ocorrência de abandono de criança. Ao chegar ao endereço, os policiais visualizaram o menino debruçado sobre uma janela, no segundo andar de um estabelecimento comercial.