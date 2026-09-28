Um homem de 55 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (28), na Avenida João Bassi, no Parque Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos.

A vítima foi identificada como Anderson Teles Balmant. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 10h40 para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o corpo submerso na água e de barriga para baixo. Como o rosto da vítima também estava dentro da água, inicialmente não foi possível fazer a identificação.