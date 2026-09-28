Um homem de 55 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (28), na Avenida João Bassi, no Parque Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos.
A vítima foi identificada como Anderson Teles Balmant. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 10h40 para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o corpo submerso na água e de barriga para baixo. Como o rosto da vítima também estava dentro da água, inicialmente não foi possível fazer a identificação.
Irmãos de Anderson foram até o local e informaram aos policiais a identidade da vítima.
A área foi preservada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. Uma equipe da Polícia Científica e policiais civis do 6º Distrito Policial também estiveram no endereço. O serviço responsável pela remoção do corpo foi acionado.
Segundo o registro policial, uma equipe do Samu não chegou a comparecer ao local.
O caso foi registrado no 6º Distrito Policial como morte suspeita e encontro de cadáver. As circunstâncias e a causa da morte deverão ser apuradas.