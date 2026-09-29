A Prefeitura de Ubatuba anunciou novos valores para a cobrança da Zona Azul no município. A alteração passa a valer a partir de 9 de outubro de 2026.
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A cobrança na Zona Azul Cidade 1, que abrange a região central, permanece sem alterações. Na modalidade Cidade 2, que inclui a região do Itaguá, a avenida Iperoig e bolsões de estacionamento, a tarifa será de R$ 5 por hora, das 7h às 23h. Já na Zona Azul Praias, que abrange 18 praias, o valor será de R$ 50 por até 12 horas, das 7h às 19h.
As praias são: Tenório, Praia Grande, Toninhas, Enseada, Loteamento Santa Rita, Loteamento Domingas Dias, Loteamento Pedra Verde, Praia Dura, Recanto da Lagoinha, Praia da Lagoinha, Maranduba, Perequê-Açu, Praia Vermelha do Norte, Itamambuca, Loteamento Praia do Félix, Loteamento Praia do Prumirim, Ubatumirim e Estaleiro.
Os valores não eram reajustados desde janeiro de 2022. Segundo a Prefeitura, a atualização considera os custos operacionais, a demanda e a necessidade de investimentos em fiscalização e modernização do sistema.
Isenções
Veículos utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida poderão ter isenção, desde que estejam devidamente identificados. Carros e caminhonetes registrados em Ubatuba também são isentos da cobrança nas áreas à beira-mar.