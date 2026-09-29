A Prefeitura de Ubatuba anunciou novos valores para a cobrança da Zona Azul no município. A alteração passa a valer a partir de 9 de outubro de 2026.

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A cobrança na Zona Azul Cidade 1, que abrange a região central, permanece sem alterações. Na modalidade Cidade 2, que inclui a região do Itaguá, a avenida Iperoig e bolsões de estacionamento, a tarifa será de R$ 5 por hora, das 7h às 23h. Já na Zona Azul Praias, que abrange 18 praias, o valor será de R$ 50 por até 12 horas, das 7h às 19h.