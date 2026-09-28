Thiago Alberto Muniz Barreto, conhecido como “Barretão”, morreu neste domingo (27), em Cruzeiro. A informação foi divulgada pela Funerária Santa Clara.
O velório acontece no Velório Municipal de Cruzeiro. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (28), com saída prevista para as 11h em direção ao Cemitério Municipal Santa Cruz.
A morte de Thiago provocou diversas manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos e conhecidos publicaram mensagens destacando a amizade e o carinho que tinham por ele.
“Grande amigo de praça, descanse em paz”, escreveu um dos amigos. Em outra homenagem, Thiago foi lembrado como “uma das pessoas mais humanas” que o autor da mensagem já conheceu. Outros também se despediram usando o apelido “Barretão” e ressaltaram a falta que ele fará.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.