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MORTE

Adeus, Barretão: morte precoce comove amigos e familiares no Vale

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Thiago Alberto Muniz Barreto
Thiago Alberto Muniz Barreto

Thiago Alberto Muniz Barreto, conhecido como “Barretão”, morreu neste domingo (27), em Cruzeiro. A informação foi divulgada pela Funerária Santa Clara.

O velório acontece no Velório Municipal de Cruzeiro. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (28), com saída prevista para as 11h em direção ao Cemitério Municipal Santa Cruz.

A morte de Thiago provocou diversas manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos e conhecidos publicaram mensagens destacando a amizade e o carinho que tinham por ele.

“Grande amigo de praça, descanse em paz”, escreveu um dos amigos. Em outra homenagem, Thiago foi lembrado como “uma das pessoas mais humanas” que o autor da mensagem já conheceu. Outros também se despediram usando o apelido “Barretão” e ressaltaram a falta que ele fará.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.

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