Um motociclista de 37 anos morreu após um grave acidente na AMG-1915, em Delfim Moreira, no Sul de Minas, neste domingo (27). A vítima foi identificada como Elienae Moreira, e morava em Lorena.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele seguia em direção a cidade do Vale do Paraíba em uma motocicleta esportiva Honda CBR 600 quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária.

Na sequência, a moto atingiu a lateral de uma BMW que trafegava no sentido oposto. Com o impacto, Elienae caiu sobre a rodovia e acabou sendo atropelado por outro veículo, cujo motorista não conseguiu desviar. O motociclista morreu no local.