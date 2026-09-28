Um motociclista de 37 anos morreu após um grave acidente na AMG-1915, em Delfim Moreira, no Sul de Minas, neste domingo (27). A vítima foi identificada como Elienae Moreira, e morava em Lorena.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele seguia em direção a cidade do Vale do Paraíba em uma motocicleta esportiva Honda CBR 600 quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária.
Na sequência, a moto atingiu a lateral de uma BMW que trafegava no sentido oposto. Com o impacto, Elienae caiu sobre a rodovia e acabou sendo atropelado por outro veículo, cujo motorista não conseguiu desviar. O motociclista morreu no local.
O pai da vítima seguia em outra motocicleta logo atrás e presenciou o acidente. Abalado com a cena, ele também caiu da moto e ficou em estado de choque.
De acordo com a PM Rodoviária, o homem sofreu algumas escoriações e foi encaminhado ao Hospital de Clínicas de Itajubá principalmente por causa do forte abalo emocional.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos necessários para apurar as circunstâncias do acidente. Após os procedimentos, os dois carros e as duas motocicletas envolvidos foram liberados.
O corpo de Elienae foi recolhido por uma funerária de plantão e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Itajubá.
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