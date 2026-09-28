Dois policiais precisaram de atendimento médico após um acidente envolvendo duas motocicletas da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (26).

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Uma das motocicletas utilizadas pela equipe colidiu na traseira da outra e, na sequência, atingiu um automóvel. O motorista do carro não ficou ferido.