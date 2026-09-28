28 de setembro de 2026
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COLISÃO

Acidente com motos da Rocam deixa policiais feridos em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Policias foram socorridos pelo Samu e levados ao hospital
Policias foram socorridos pelo Samu e levados ao hospital

Dois policiais precisaram de atendimento médico após um acidente envolvendo duas motocicletas da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (26).

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Uma das motocicletas utilizadas pela equipe colidiu na traseira da outra e, na sequência, atingiu um automóvel. O motorista do carro não ficou ferido.

Os dois policiais foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados ao Hospital Stella Maris, com ferimentos leves.

Os três condutores realizaram o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. A Polícia Civil foi comunicada sobre a ocorrência, que foi registrada pela Polícia Militar.

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