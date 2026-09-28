Fernando Camilo de Souza, de 41 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (27) enquanto fechava o portão de casa, na avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Vila Brito, em Lorena. O crime aconteceu por volta das 23h20.
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Segundo o boletim de ocorrência, Fernando havia passado por uma adega que pertenceria ao irmão e retornava para casa acompanhado da namorada. Ela estava de moto, enquanto ele caminhava ao lado. Ao chegar ao imóvel, a mulher entregou as chaves para que ele abrisse o portão da garagem.
Depois que a moto entrou, Fernando permaneceu junto ao portão de correr para fechá-lo. Nesse momento, a namorada, que estava de costas e guardava a motocicleta na garagem, ouviu um estampido semelhante ao de um disparo.
Ao olhar por uma fresta do portão, ela encontrou Fernando caído dentro da garagem, com sangramento. A mulher não viu o autor do tiro e afirmou aos policiais que também não ouviu carro ou motocicleta deixando o local.
Investigação
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio consumado de autoria desconhecida. Até a elaboração do boletim, na madrugada desta segunda-feira (28), nenhum suspeito havia sido identificado e a motivação permanecia desconhecida.
A perícia encontrou inicialmente um ferimento provocado por arma de fogo no lado direito do rosto da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde seriam realizados exames necroscópico e toxicológico.
Equipes da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica estiveram no endereço para os procedimentos de investigação. O celular e um cartão bancário pertencentes a Fernando foram apreendidos e poderão ser analisados durante a apuração.
Câmeras
Um dos pontos que podem auxiliar a Polícia Civil é a existência de uma escola municipal localizada em frente à residência. Conforme o boletim, o local possivelmente possui câmeras de segurança.
O registro policial não informa, porém, se os equipamentos captaram o momento do disparo ou a movimentação de pessoas e veículos antes e depois do crime. Também não havia, até aquele momento, uma descrição do autor ou de possíveis envolvidos.
A investigação deverá reunir imagens, perícias e novos depoimentos para tentar esclarecer a dinâmica do homicídio e identificar o responsável pelo disparo.