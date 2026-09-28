Fernando Camilo de Souza, de 41 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (27) enquanto fechava o portão de casa, na avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Vila Brito, em Lorena. O crime aconteceu por volta das 23h20.

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Segundo o boletim de ocorrência, Fernando havia passado por uma adega que pertenceria ao irmão e retornava para casa acompanhado da namorada. Ela estava de moto, enquanto ele caminhava ao lado. Ao chegar ao imóvel, a mulher entregou as chaves para que ele abrisse o portão da garagem.