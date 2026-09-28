São José dos Campos tem 458 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas de atuação. As oportunidades são intermediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e contemplam diferentes perfis profissionais, incluindo vagas que não exigem experiência.

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Entre os setores com maior número de oportunidades estão construção civil, atendimento, alimentação, logística, serviços gerais, comércio, transporte e manutenção. Também há opções para estágio, jovem aprendiz e vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

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