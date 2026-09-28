São José dos Campos tem 458 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas de atuação. As oportunidades são intermediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e contemplam diferentes perfis profissionais, incluindo vagas que não exigem experiência.
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Entre os setores com maior número de oportunidades estão construção civil, atendimento, alimentação, logística, serviços gerais, comércio, transporte e manutenção. Também há opções para estágio, jovem aprendiz e vagas exclusivas para pessoas com deficiência.
Vagas
Um dos destaques é a função de montador instalador de acessórios, com 60 vagas disponíveis para quem tem ensino médio completo. Não é exigida experiência, mas o candidato deve ter disponibilidade para realizar viagens.
Na construção civil, há oportunidades para ajudante de obras, armador de ferros, carpinteiro, eletricista, encanador, pedreiro, pedreiro de acabamento e servente de obras. O setor de transporte também reúne vagas para motorista de caminhão e motorista entregador.
Já na área de alimentação, as vagas incluem ajudante e auxiliar de cozinha, atendente de lanchonete, atendente de padaria, chapista, copeiro, cozinheiro e sushiman. Algumas funções não exigem experiência e podem ser uma alternativa para quem busca o primeiro emprego.
Também estão disponíveis oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, recepcionista, operador de caixa, operador de vendas, repositor de mercadorias, fiscal de loja, jardineiro, selecionador de material reciclável, técnico em eletromecânica e técnico em manutenção de máquinas, entre outras funções.
Confira a lista completa de vagas no site da Prefeitura.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer diretamente à sede do PAT, localizada na Praça Afonso Pena, 175, no Centro de São José dos Campos.
É necessário apresentar os documentos originais, como carteira de trabalho, RG e CPF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, até às 16h ou até a distribuição da última senha.