28 de setembro de 2026
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ONDE ESTÁ EDINEUDO?

Família da Paraíba procura por Edineudo, desaparecido em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo pessoal
Edineudo Gonçalves Pereira está desaparecido em São José dos Campos
Edineudo Gonçalves Pereira está desaparecido em São José dos Campos

A família de Edineudo Gonçalves Pereira, de 28 anos, busca informações sobre seu paradeiro. Os pais, que vivem na Paraíba, perderam contato com ele no dia 17 de setembro de 2026. Essa foi a última vez em que ele foi visto, quando deixou a casa da ex-companheira, na zona sul de São José dos Campos.

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Segundo a irmã, Ana, Edineudo mora em São José há dez anos, mas desenvolveu problemas com vícios e é possível que esteja vivendo em situação de rua.

Por conta da distância, os familiares não conseguem dar andamento aos procedimentos de busca e pedem ajuda a qualquer pessoa que possa saber algo sobre a localização dele.

Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com Ana pelo telefone (81) 97424-3909.

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