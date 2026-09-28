A família de Edineudo Gonçalves Pereira, de 28 anos, busca informações sobre seu paradeiro. Os pais, que vivem na Paraíba, perderam contato com ele no dia 17 de setembro de 2026. Essa foi a última vez em que ele foi visto, quando deixou a casa da ex-companheira, na zona sul de São José dos Campos.

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Segundo a irmã, Ana, Edineudo mora em São José há dez anos, mas desenvolveu problemas com vícios e é possível que esteja vivendo em situação de rua.