Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Vila Passos, em Lorena. A ocorrência foi registrada no domingo (27) e resultou na apreensão de 464 porções de drogas.

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram o suspeito manipulando uma sacola. Ao perceber a presença da equipe, ele dispensou o objeto e tentou fugir a pé, deixando cair alguns pinos pelo trajeto. Ele foi alcançado e, durante a abordagem, foram apreendidos um aparelho celular e R$ 14 em dinheiro.