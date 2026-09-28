Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Vila Passos, em Lorena. A ocorrência foi registrada no domingo (27) e resultou na apreensão de 464 porções de drogas.
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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram o suspeito manipulando uma sacola. Ao perceber a presença da equipe, ele dispensou o objeto e tentou fugir a pé, deixando cair alguns pinos pelo trajeto. Ele foi alcançado e, durante a abordagem, foram apreendidos um aparelho celular e R$ 14 em dinheiro.
Durante a varredura pelo local, os policiais recuperaram a sacola, que continha 285 pedras de crack, 76 pinos de crack, 51 pinos de cocaína, 21 porções de maconha, 20 pinos contendo maconha, 11 porções de haxixe, além de porções de skank e drogas sintéticas.
O material foi apreendido, e o responsável foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.