28 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem causa escoriações em mulher e é preso em Cunha

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por violência doméstica após provocar escoriações em uma mulher. A ocorrência foi registrada no bairro Várzea do Gouveia, em Cunha, no domingo (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada e, no local, encontrou a vítima, que apresentava lesões pelo corpo.

O agressor foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários