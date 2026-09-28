Um homem foi preso por violência doméstica após provocar escoriações em uma mulher. A ocorrência foi registrada no bairro Várzea do Gouveia, em Cunha, no domingo (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada e, no local, encontrou a vítima, que apresentava lesões pelo corpo.