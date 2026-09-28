28 de setembro de 2026
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PLACAS CLONADAS

Caminhonete furtada é recuperada em ação da PRF na Via Dutra

Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Veículo circulava com placas clonadas e havia sido furtado 45 antes
Veículo circulava com placas clonadas e havia sido furtado 45 antes

Uma caminhonete Fiat Strada branca com registro de furto foi abordada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante uma ação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Caçapava. A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (25), por volta das 13h50, no km 126, após os policiais identificarem um indicativo de risco relacionado ao veículo.

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Durante uma inspeção nos sinais de identificação, os agentes constataram que as placas utilizadas eram clonadas. A consulta aos sistemas também apontou que o veículo havia sido furtado cerca de 45 dias antes.

A caminhonete e os ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais.

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