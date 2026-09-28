Uma caminhonete Fiat Strada branca com registro de furto foi abordada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante uma ação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Caçapava. A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (25), por volta das 13h50, no km 126, após os policiais identificarem um indicativo de risco relacionado ao veículo.

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Durante uma inspeção nos sinais de identificação, os agentes constataram que as placas utilizadas eram clonadas. A consulta aos sistemas também apontou que o veículo havia sido furtado cerca de 45 dias antes.