A Prefeitura Municipal de São Sebastião abriu um processo seletivo para a contratação temporária de professores para a rede municipal de ensino no ano letivo de 2027. A seleção oferece oportunidades para formação de cadastro de reserva, com salários de até R$ 6.106,94. É exigido nível superior completo, conforme os requisitos de cada função.
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Oportunidades
Há vagas para professor de educação básica II nas áreas de artes, ciências, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática e educação física, com salário de R$ 6.106,94. Já os cargos de professor de educação básica I e professor de educação básica I – intérprete de libras têm remuneração de R$ 5.743,56.
Todas as funções contam com jornada de 18 horas semanais de aulas, além das horas destinadas ao trabalho pedagógico.
Edital e inscrições
O edital também prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e de 20% para candidatos negros ou pardos.
As inscrições podem ser feitas até 15 de outubro de 2026, pela internet, no site da banca organizadora, Império Concursos. A taxa de inscrição é de R$ 10,14 para todas as funções.
Provas e divulgação dos resultados
A avaliação dos candidatos será feita por meio de prova escrita objetiva, de caráter classificatório, prevista para 22 de novembro de 2026, no município de São Sebastião.
A prova terá 30 questões, distribuídas entre conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos, legislação de ensino e língua portuguesa.
Além disso, os candidatos que realizarem a Prova Nacional Docente de 2026 poderão somar até 6 pontos extras à nota final, mediante o envio do comprovante à organização do processo seletivo.
Os candidatos aprovados para o cargo de intérprete de libras também serão submetidos a uma prova prática na etapa de convocação.
A divulgação do resultado final homologado está prevista para 11 de janeiro de 2027.