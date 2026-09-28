A Prefeitura Municipal de São Sebastião abriu um processo seletivo para a contratação temporária de professores para a rede municipal de ensino no ano letivo de 2027. A seleção oferece oportunidades para formação de cadastro de reserva, com salários de até R$ 6.106,94. É exigido nível superior completo, conforme os requisitos de cada função.

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Oportunidades

Há vagas para professor de educação básica II nas áreas de artes, ciências, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática e educação física, com salário de R$ 6.106,94. Já os cargos de professor de educação básica I e professor de educação básica I – intérprete de libras têm remuneração de R$ 5.743,56.